MEDFEL 2026, Parc des expositions, Perpignan (66), Perpignan mardi 28 avril 2026.
Badge gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00
Bienvenue à cet événement majeur de la filière en Occitanie !
Business, échanges commerciaux, prévisions européennes de récoltes de fruits et légumes d’été, contenu de haute qualité : medFEL, le salon professionnel international des acteurs 100% engagés de la filière fruits et légumes.
Depuis 15 ans, la filière Fruits et Légumes se réunit en Occitanie à medFEL, véritable lieu d’échanges et de rencontres entre professionnels du secteur.
PLUS D’INFOS SUR https://www.medfel.com/
Parc des expositions, Perpignan (66) Perpignan 66000 Les Platanes Pyrénées-Orientales Occitanie
Unique rendez-vous professionnel des filières Fruits & Légumes