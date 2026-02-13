MEDFEL 2026, Parc des expositions, Perpignan (66), Perpignan

MEDFEL 2026 28 et 29 avril Parc des expositions, Perpignan (66) Pyrénées-Orientales

Badge gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00

Bienvenue à cet événement majeur de la filière en Occitanie !

Business, échanges commerciaux, prévisions européennes de récoltes de fruits et légumes d’été, contenu de haute qualité : medFEL, le salon professionnel international des acteurs 100% engagés de la filière fruits et légumes.

Depuis 15 ans, la filière Fruits et Légumes se réunit en Occitanie à medFEL, véritable lieu d’échanges et de rencontres entre professionnels du secteur.

PLUS D’INFOS SUR https://www.medfel.com/

Parc des expositions, Perpignan (66) Parc des expositions, Perpignan (66) Perpignan 66000 Les Platanes Pyrénées-Orientales Occitanie

Unique rendez-vous professionnel des filières Fruits & Légumes