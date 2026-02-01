MÉDI-THÉ Montpellier
MÉDI-THÉ Montpellier vendredi 20 février 2026.
MÉDI-THÉ
30 Rue Saint-Guilhem Montpellier Hérault
Le CMK Montpellier s’invite dans le cadre chaleureux du Café Solo pour un format spécial Médi-Thé , conçu sur mesure pour les débutants.
Une soirée en deux temps pour découvrir la méditation sans pression
• 45 min Méditation guidée et explications simples sur les bienfaits pour le mental.
• 45 min Échange libre et convivial autour d’une infusion offerte (posez toutes vos questions !).
Découvrir les bienfaits concrets de la méditation
Apaiser son esprit grâce à une pratique guidée
Échanger en toute simplicité avec l’enseignant et les participants
Infos pratiques
Qui sommes-nous ? Nos cours et conférences offrent des outils pratiques pour cultiver un esprit heureux et altruiste. Notre objectif rendre la sagesse bouddhiste millénaire accessible en l’intégrant à notre quotidien à travers la méditation sur des thématiques de la vie de tous les jours. Nous sommes un centre bouddhiste urbain ouvert à tous, sans exception.
L’enseignant David Berg transmet la méditation avec une approche simple et concrète, offrant un partage sincère qui rend la pratique accessible à chacun.
La soirée n’a pas lieu au Centre de méditation mais au Café Solo, 30 Rue Saint-Guilhem, 34000 Montpellier
Niveau & Tenue Ouvert à tous, en particulier aux débutants. Aucune expérience requise, tenue normale.
Inscription Sur place (merci de venir 10 min avant).
Coût 15€ (Plein) 13€ (Réduit).
Aide financière Personne n’est refusé par manque de moyens financiers, contactez-nous.
Contact info@meditation-montpellier.org ou +33 9 53 33 27 42 .
30 Rue Saint-Guilhem Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org
English :
CMK Montpellier invites you to Café Solo for a special Médi-Thé format, tailor-made for beginners.
An evening in two parts to discover meditation without pressure:
? 45 min: Guided meditation and simple explanations of the benefits for the mind.
? 45 min: Free, friendly discussion over a complimentary herbal tea (ask any questions you may have!).
