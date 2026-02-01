MÉDI-THÉ Montpellier

MÉDI-THÉ

30 Rue Saint-Guilhem Montpellier Hérault

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le CMK Montpellier s’invite dans le cadre chaleureux du Café Solo pour un format spécial Médi-Thé , conçu sur mesure pour les débutants.

Une soirée en deux temps pour découvrir la méditation sans pression

• 45 min Méditation guidée et explications simples sur les bienfaits pour le mental.

• 45 min Échange libre et convivial autour d’une infusion offerte (posez toutes vos questions !).

Découvrir les bienfaits concrets de la méditation

Apaiser son esprit grâce à une pratique guidée

Échanger en toute simplicité avec l’enseignant et les participants

Infos pratiques

Qui sommes-nous ? Nos cours et conférences offrent des outils pratiques pour cultiver un esprit heureux et altruiste. Notre objectif rendre la sagesse bouddhiste millénaire accessible en l’intégrant à notre quotidien à travers la méditation sur des thématiques de la vie de tous les jours. Nous sommes un centre bouddhiste urbain ouvert à tous, sans exception.

L’enseignant David Berg transmet la méditation avec une approche simple et concrète, offrant un partage sincère qui rend la pratique accessible à chacun.

La soirée n’a pas lieu au Centre de méditation mais au Café Solo, 30 Rue Saint-Guilhem, 34000 Montpellier

Niveau & Tenue Ouvert à tous, en particulier aux débutants. Aucune expérience requise, tenue normale.

Inscription Sur place (merci de venir 10 min avant).

Coût 15€ (Plein) 13€ (Réduit).

Aide financière Personne n’est refusé par manque de moyens financiers, contactez-nous.

Contact info@meditation-montpellier.org ou +33 9 53 33 27 42 .

30 Rue Saint-Guilhem Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

CMK Montpellier invites you to Café Solo for a special Médi-Thé format, tailor-made for beginners.

An evening in two parts to discover meditation without pressure:

? 45 min: Guided meditation and simple explanations of the benefits for the mind.

? 45 min: Free, friendly discussion over a complimentary herbal tea (ask any questions you may have!).

