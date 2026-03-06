Média Crash qui a tué le débat public ?- Ciné-Débat

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Le film Média crash Qui a tué le débat public ? sera suivi d’un débat en partenariat avec le collège de Brioux sur Boutonne .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Média Crash qui a tué le débat public ?- Ciné-Débat

L’événement Média Crash qui a tué le débat public ?- Ciné-Débat Melle a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Pays Mellois