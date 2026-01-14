Médiacritik : Info ou Infox Médiathèque de Vernon Vernon
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Médiacritik : Info ou Infox
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Découverte et échange autour de la notion de Fake news par le biais d’un quizz
Vrai ou faux ? Pas toujours facile de faire la différence.
Chaque jour, nous rencontrons de nombreuses informations : sur Internet, les réseaux sociaux, les vidéos ou les médias. Certaines sont fiables, d’autres peuvent être inexactes ou trompeuses.
La médiathèque vous propose un quiz pour apprendre à mieux observer, poser les bonnes questions et réfléchir avant de croire une information.
Un moment pour tester ses réflexes et découvrir comment mieux s’informer.
A partir de 10 ans, sans les parents.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
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English : Médiacritik : Info ou Infox
L’événement Médiacritik : Info ou Infox Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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