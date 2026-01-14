Médiacritik : Info ou Infox Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Médiacritik : Info ou Infox

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Découverte et échange autour de la notion de Fake news par le biais d’un quizz

Vrai ou faux ? Pas toujours facile de faire la différence.

Chaque jour, nous rencontrons de nombreuses informations : sur Internet, les réseaux sociaux, les vidéos ou les médias. Certaines sont fiables, d’autres peuvent être inexactes ou trompeuses.

La médiathèque vous propose un quiz pour apprendre à mieux observer, poser les bonnes questions et réfléchir avant de croire une information.

Un moment pour tester ses réflexes et découvrir comment mieux s’informer.

A partir de 10 ans, sans les parents.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Médiacritik : Info ou Infox

L’événement Médiacritik : Info ou Infox Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération