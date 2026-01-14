Médiacritik : La Fabrique de l’info Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Médiacritik : La Fabrique de l’info

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Atelier de création de sa une de presse ou de sa page publicitaire.

Info ou pub ?

Sais-tu faire la différence ?

Dans cette animation, la médiathèque t’invite à découvrir comment sont fabriqués les articles de journaux et les publicités. Observe ce qui les différencie, mais aussi ce qui les rapproche, puis laisse parler ton imagination en inventant ton propre article ou ta propre publicité !

Pour les enfants de 7 à 10 ans, sans les parents.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Médiacritik : La Fabrique de l’info

L’événement Médiacritik : La Fabrique de l’info Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération