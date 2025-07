MediaLudoTek en vadrouille Parc Grangeon Livron-sur-Drôme

MediaLudoTek en vadrouille Parc Grangeon Livron-sur-Drôme jeudi 10 juillet 2025.

MediaLudoTek en vadrouille

Parc Grangeon Grangeon Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-10

La MédiaTek et la LudoTek vous donnent rendez-vous au parc ! Au programme, jeux et lectures les pieds dans l’herbe !

Parc Grangeon Grangeon Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 14 90 contact.mediatheque@mairie-livron.fr

English :

MédiaTek and LudoTek invite you to the park! On the program: games and readings with your feet up in the grass!

German :

Die MédiaTek und die LudoTek laden Sie in den Park ein! Auf dem Programm stehen Spiele und Lesungen mit den Füßen im Gras!

Italiano :

MédiaTek e LudoTek vi aspettano al parco! In programma: giochi e letture con i piedi nell’erba!

Espanol :

MédiaTek y LudoTek te esperan en el parque En el programa: juegos y lecturas con los pies en la hierba

