« MÉDIANCE » Didier ROUSSEAU-NAVARRE Exposition au Bateau-Lavoir de Nogent-sur-Seine

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 09:30:00

fin : 2025-10-31 12:30:00

Date(s) :

2025-09-05

Une exposition d’œuvres de l’artiste plasticien Didier Rousseau-Navarre qui collecte le limon des crues de la Seine, le bois d’arbres accidentés et la ferraille des champs pour créer des œuvres naturalistes et philosophiques.

Ces moissons interrogent notre rapport au monde, est-ce que la terre est lasse de l’humanité ?

Sculpteur et botaniste, Didier Rousseau-Navarre est aussi mésologue (science et philosophie étudiant le rapport des êtres vivants avec leurs milieux).

Avec les éléments du vivant il aborde différents thèmes de réflexion dans sa création. .

Bateau-Lavoir e Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 07

