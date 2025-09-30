Media’péro Marckolsheim
Media’péro Marckolsheim mardi 30 septembre 2025.
Media’péro
1 impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-09-30 16:30:00
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Venez partager ou découvrir vos meilleures lectures à la Médiathèque !
Vous aimez lire, regarder des films ou écouter de la musique, mais devant l’abondance de l’offre, il vous est parfois difficile de savoir quoi choisir ? Cette animation est faite pour vous. Les bibliothécaires seront là pour vous présenter leurs coups de coeur et vous écouterez et/ou participerez autour d’une dégustation. .
1 impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 91 59 mediatheque.labouilloire@ried-marckolsheim.fr
English :
Come and share or discover your best reads at the Médiathèque!
German :
Teilen oder entdecken Sie Ihre beste Lektüre in der Mediathek!
Italiano :
Venite a condividere o a scoprire le vostre migliori letture alla Médiathèque!
Espanol :
¡Venga a compartir o descubrir sus mejores lecturas en la Médiathèque!
L’événement Media’péro Marckolsheim a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried