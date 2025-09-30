Media’péro Marckolsheim

Media’péro Marckolsheim mardi 30 septembre 2025.

Media’péro

1 impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-30 16:30:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

Venez partager ou découvrir vos meilleures lectures à la Médiathèque !

Vous aimez lire, regarder des films ou écouter de la musique, mais devant l’abondance de l’offre, il vous est parfois difficile de savoir quoi choisir ? Cette animation est faite pour vous. Les bibliothécaires seront là pour vous présenter leurs coups de coeur et vous écouterez et/ou participerez autour d’une dégustation. .

1 impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 91 59 mediatheque.labouilloire@ried-marckolsheim.fr

English :

Come and share or discover your best reads at the Médiathèque!

German :

Teilen oder entdecken Sie Ihre beste Lektüre in der Mediathek!

Italiano :

Venite a condividere o a scoprire le vostre migliori letture alla Médiathèque!

Espanol :

¡Venga a compartir o descubrir sus mejores lecturas en la Médiathèque!

L’événement Media’péro Marckolsheim a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried