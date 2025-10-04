Média’poly – le jeu des médiathèques médiathèque les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

15 places disponibles. Evènement gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

Autour d’un plateau de jeu, découvrez de manière ludique tous les secrets des médiathèques.

médiathèque les Voyageurs 2bis, rue du Lay 85320 Mareuil sur Lay Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Mareuil-sur-Lay Vendée Pays de la Loire 0228142014 https://www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr/ https://www.facebook.com/mediathequessudvendeelittoral/?locale=fr_FR%2F [{« type »: « email », « value »: « m.auffret@sudvendeelittoral.fr »}] La médiathèque les Voyageurs a ouvert ses portes en juin 2023. Un lieu de rencontres où tout vous invite à vous installer… Parkings à proximité, place de parking réservée aux personnes porteuses de handicap, en cœur de ville.

