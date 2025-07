MEDIASO recrute dans le domaine du soin Agence RENNES OUEST Rennes

MEDIASO recrute dans le domaine du soin Agence RENNES OUEST Rennes jeudi 4 septembre 2025.

MEDIASO recrute dans le domaine du soin Agence RENNES OUEST Rennes Jeudi 4 septembre, 09h15 Ille-et-Vilaine

Découvrez MEDIASO Rennes, votre partenaire privilégié pour votre recherche d’emploi dans le secteur du soin en Ille-et-Vilaine !En étroite collaboration avec de nombreuses structures à travers tou…

Découvrez MEDIASO Rennes, votre partenaire privilégié pour votre recherche d’emploi dans le secteur du soin en Ille-et-Vilaine !En étroite collaboration avec de nombreuses structures à travers toute la région, Mediaso est spécialisée dans les métiers du PRENDRE SOIN. Grâce à son expertise, elle répond efficacement aux demandes urgentes de remplacement et aux besoins de renforcement des équipes.MEDISAO vous accueil dans ses locaux pour cette matinée. Ils recrutent pour une variété de profils et propose des contrats adaptés à toutes les situations : intérim, vacation, CDD ou CDI. Voici plus précisément une liste des métiers :- Infirmier(e) / IBODE- Aide-soignant- Agent hospitalier- Auxiliaire de vie- Agent de soinVenez avec votre CV pour découvrir de nombreuses opportunités dans votre domaine.

Réunion collective de présentation de MEDIASO et entretien individuel possible à la suite selon votre souhait.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-04T09:15:00.000+02:00

Fin : 2025-09-04T11:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/471155

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine