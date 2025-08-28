MédiaTek et LudoTek en vadrouille Place de la Madeleine Livron-sur-Drôme

MédiaTek et LudoTek en vadrouille Place de la Madeleine Livron-sur-Drôme jeudi 28 août 2025.

MédiaTek et LudoTek en vadrouille

Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel de Livron Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 10:00:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Organisé par la Médiathèque Louise Michel et la Ludothèque du Centre social Martin Luther King

La médiaTek et la LudoTEK vous donnent rendez-vous au parc ! Au programme, jeux et lectures les pieds dans l’herbe.

.

Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel de Livron Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 14 90 contact.mediatheque@mairie-livron.fr

English :

Organized by the Médiathèque Louise Michel and the Ludothèque du Centre social Martin Luther King

MediaTek and LudoTEK invite you to the park! On the program: games and readings on the grass.

German :

Organisiert von der Médiathèque Louise Michel und der Ludothek des Centre social Martin Luther King

Die mediaTek und die LudoTEK laden Sie in den Park ein! Auf dem Programm stehen Spiele und Lesungen mit den Füßen im Gras.

Italiano :

Organizzato dalla biblioteca multimediale Louise Michel e dalla ludoteca del centro sociale Martin Luther King

MediaTek e LudoTEK sono lieti di invitarvi al parco! In programma: giochi e letture con i piedi nell’erba.

Espanol :

Organizado por la biblioteca multimedia Louise Michel y la ludoteca del centro social Martin Luther King

MediaTek y LudoTEK tienen el placer de invitarle al parque En el programa: juegos y lecturas con los pies en la hierba.

L’événement MédiaTek et LudoTek en vadrouille Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme