Médiateurs en Herbe, Stimultania – pôle de photographie, Strasbourg

Médiateurs en Herbe Mercredi 8 avril, 17h00 Stimultania – pôle de photographie Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T17:00:00+02:00 – 2026-04-08T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-08T17:00:00+02:00 – 2026-04-08T18:30:00+02:00

L’année durant, les élèves sont amenés à découvrir des techniques de photographie en découvrant plusieurs expositions proposées par Stimultania afin de les familiariser avec les techniques employées par les artistes sur lesquels ils seront amenés à travailler.

Ainsi, les premières découvrent les techniques alternatives de prises de vues d’Anaïs Tondeur, les techniques de superposition de la photographe Yana Kononova.

Soutenus par leur enseignante et l’équipe de médiation de Stimultania, les élèves produisent une visite commentée collaborative et l’enrichissent via un pad numérique et accessible aux médiatrices.

Le 8 avril 2026, les élèves proposent aux visiteurs de Stimultania des médiations autour de l’exposition “Nitassinan” de Yann Datessen.

Stimultania – pôle de photographie 33 rue Kageneck Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Les élèves de 1re Arts plastiques du lycée Les Pontonniers proposent une visite commentée de l’exposition Nitassinan.