Médiathèque 10 édition la fête du court métrage Rire dans les années 60

8 Rue Bernard Ballain Le Lonzac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Film Rire dans les années 60 Et si on riait en bonne campagnie ? Voyage dans le temps auprès des plus grand-e-s das années 60, Jacques Tati, Pierre Etaix, Michaël Lansdate, Bernadette Lafont et même Buster Keaton en couleurs. .

8 Rue Bernard Ballain Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 13 54

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English : Médiathèque 10 édition la fête du court métrage Rire dans les années 60

L’événement Médiathèque 10 édition la fête du court métrage Rire dans les années 60 Le Lonzac a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze