Médiathèque 10 édition la fête du court métrage Rire dans les années 60 Le Lonzac
Médiathèque 10 édition la fête du court métrage Rire dans les années 60 Le Lonzac vendredi 27 mars 2026.
Médiathèque 10 édition la fête du court métrage Rire dans les années 60
8 Rue Bernard Ballain Le Lonzac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Film Rire dans les années 60 Et si on riait en bonne campagnie ? Voyage dans le temps auprès des plus grand-e-s das années 60, Jacques Tati, Pierre Etaix, Michaël Lansdate, Bernadette Lafont et même Buster Keaton en couleurs. .
8 Rue Bernard Ballain Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 13 54
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English : Médiathèque 10 édition la fête du court métrage Rire dans les années 60
L’événement Médiathèque 10 édition la fête du court métrage Rire dans les années 60 Le Lonzac a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze