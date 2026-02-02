Médiathèque A la découverte des abeilles sauvages Treignac

Médiathèque A la découverte des abeilles sauvages

15 avenue du Général de Gaulle Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

La médiathèque intercommunale propose une conférence ludique à destination des enfants, à partir de 6 ans.

Animé par Audric Le Meitour de l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle- Aquitaine.

Gratuit, sur réservation. .

15 avenue du Général de Gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr

English : Médiathèque A la découverte des abeilles sauvages

