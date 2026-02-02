Médiathèque A la découverte des abeilles sauvages Treignac
Médiathèque A la découverte des abeilles sauvages Treignac vendredi 13 février 2026.
Médiathèque A la découverte des abeilles sauvages
15 avenue du Général de Gaulle Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
La médiathèque intercommunale propose une conférence ludique à destination des enfants, à partir de 6 ans.
Animé par Audric Le Meitour de l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle- Aquitaine.
Gratuit, sur réservation. .
15 avenue du Général de Gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque A la découverte des abeilles sauvages
L’événement Médiathèque A la découverte des abeilles sauvages Treignac a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze