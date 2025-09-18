Médiathèque à ma portée Réunion d’information Médiathèque Pleurtuit

Médiathèque 2 rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

18 septembre 2025 14:00:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Nouveau à la médiathèque de Pleurtuit Médiathèque à ma portée !

Cette nouveauté de la rentrée s’adresse aux séniors de 60 ans et + qui se sentent isolés et qui souhaitent échanger dans

une ambiance conviviale.

Médiathèque à ma portée propose un rendez-vous par mois de octobre à avril. Des lectures à voix haute, des rencontres autour du livre et une création artistique sont proposées. Le thème cette année est le banquet poétique.

Attention la réunion d’information du 18 septembre se tiendra à la Médiathèque de Saint-Briac (rue du Presbytère).

Un minibus est prévu pour les personnes qui n’ont pas de véhicules sur demande au 02 23 16 12 20.

Renseignements et inscription Médiathèque de Pleurtuit au 02 23 16 12 20. .

Médiathèque 2 rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20

