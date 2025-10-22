Médiathèque Atelier Bande dessinée numérique Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Atelier de création d’une bande dessinée numérique sur tablette. Découvrez les codes de la bande dessinée et lancez vous dans la création de votre propre planche.

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Workshop to create a digital comic strip on a tablet. Discover the codes of comics and create your own comic strip.

German :

Workshop zur Erstellung eines digitalen Comics auf einem Tablet. Lernen Sie die Codes von Comics kennen und machen Sie sich daran, Ihren eigenen Comic-Bogen zu erstellen.

Italiano :

Laboratorio di creazione di un fumetto digitale su tablet. Scoprite i codici del fumetto e create il vostro fumetto personale.

Espanol :

Taller para crear un cómic digital en una tableta. Descubre los códigos del cómic y crea tu propio cómic.

