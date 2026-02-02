Médiathèque Atelier créations lumineuses Bugeat
Médiathèque Atelier créations lumineuses Bugeat mardi 17 février 2026.
Médiathèque Atelier créations lumineuses
Médiathèque Bugeat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Atelier de créations lumineuses autour du carnaval des animaux.
Animation gratuite, ouverte à tous, sur réservation. .
Médiathèque Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 benoit.lelievre@ccv2m.fr
English : Médiathèque Atelier créations lumineuses
