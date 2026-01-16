MEDIATHEQUE Atelier découverte du peintre Klee Médiathèque Bellenaves
MEDIATHEQUE Atelier découverte du peintre Klee Médiathèque Bellenaves samedi 7 février 2026.
Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves Allier
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 11:45:00
2026-02-07
La médiathèque propose un atelier découverte du peintre Klee. Atelier ludique destiné aux 6 12 ans, animé par Laurence Vatin, plasticienne bénévole. Inscription souhaitée.
Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 19 43
English :
The media library offers a workshop on the painter Klee. A fun workshop for 6 12 year-olds, led by Laurence Vatin, a volunteer artist. Registration required.
