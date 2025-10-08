Médiathèque Atelier d’exploration scientifique autour de l’exposition Fourmis & Cie Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Tel des explorateurs scientifiques, les enfants pourrons observer de près ces insectes étonnants que sont les fourmis, découvrir leurs modes de vie collectif, leurs stratégies ingénieuses et leur rôle indispensable dans la nature.

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Like scientific explorers, children will be able to observe these amazing insects up close, discovering their collective way of life, their ingenious strategies and their indispensable role in nature.

German :

Wie wissenschaftliche Forscher können die Kinder diese erstaunlichen Insekten, die Ameisen, aus der Nähe betrachten und ihre kollektive Lebensweise, ihre genialen Strategien und ihre unverzichtbare Rolle in der Natur entdecken.

Italiano :

Come esploratori scientifici, i bambini potranno avvicinarsi a questi insetti straordinari, scoprendo il loro modo di vivere collettivo, le loro ingegnose strategie e il loro ruolo indispensabile in natura.

Espanol :

Como exploradores científicos, los niños podrán acercarse a estos asombrosos insectos y descubrir su modo de vida colectivo, sus ingeniosas estrategias y su indispensable papel en la naturaleza.

