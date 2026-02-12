Médiathéque Atelier du Nouvel An Chinois 4 avenue Jean Vinatier Seilhac
Médiathéque Atelier du Nouvel An Chinois 4 avenue Jean Vinatier Seilhac mardi 17 février 2026.
Médiathéque Atelier du Nouvel An Chinois
4 avenue Jean Vinatier 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Viens fabriquer une carpe koi pour le nouvel an chinois Atelier ouvert aux enfants à partir de 7 ans (ou 5 ans accompagné d’un adulte) Gratuit Sur inscription .
4 avenue Jean Vinatier 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 mediatheque@ville-seilhac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathéque Atelier du Nouvel An Chinois
L’événement Médiathéque Atelier du Nouvel An Chinois Seilhac a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze