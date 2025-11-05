Médiathèque Atelier Jaspage Tulle
Médiathèque Atelier Jaspage Tulle mercredi 5 novembre 2025.
Médiathèque Atelier Jaspage
Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Club ado Jaspage ? Mais qu’est-ce que c’est ? C’est la tranche de ton livre qui est illustrée. Alors viens créer ton propre jaspage Sur inscription Dès 12 ans – .
Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 21 48
English : Médiathèque Atelier Jaspage
German : Médiathèque Atelier Jaspage
Italiano :
Espanol : Médiathèque Atelier Jaspage
L’événement Médiathèque Atelier Jaspage Tulle a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze