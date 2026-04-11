Médiathèque Atelier modelage Médiathèque Treignac
Médiathèque Atelier modelage Médiathèque Treignac jeudi 16 avril 2026.
Treignac
Médiathèque Atelier modelage
Médiathèque 15 avenue du général de Gaulle Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16
La médiathèque vous propose un atelier modelage animé par Ferdine Rayyaye.
Gratuit, sur réservation. .
Médiathèque 15 avenue du général de Gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr
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English : Médiathèque Atelier modelage
L’événement Médiathèque Atelier modelage Treignac a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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