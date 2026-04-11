Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque Atelier modelage Médiathèque Treignac

Médiathèque Atelier modelage Médiathèque Treignac

Médiathèque Atelier modelage Médiathèque Treignac jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 15 avenue du général de Gaulle

Ville : 19260 Treignac

Département : Corrèze

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Treignac

Médiathèque Atelier modelage

Médiathèque 15 avenue du général de Gaulle Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :
2026-04-16

La médiathèque vous propose un atelier modelage animé par Ferdine Rayyaye.
Gratuit, sur réservation.   .

Médiathèque 15 avenue du général de Gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00  mediatheque@ccv2m.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque Atelier modelage

L’événement Médiathèque Atelier modelage Treignac a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Treignac (Corrèze)