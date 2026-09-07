Informations pratiques

Le Lonzac

Médiathèque : Atelier mosaïque d’Halloween

8 Rue Bernard Ballin Le Lonzac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 09:00:00

fin : 2026-10-28 14:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Atelier de mosaïque – Tarif : 22 € par enfant – À partir de 6 ans – .

8 Rue Bernard Ballin Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 92 60 01 scdem19470@gmail.com

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English : Médiathèque : Atelier mosaïque d’Halloween

L’événement Médiathèque : Atelier mosaïque d’Halloween Le Lonzac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Contrées Vertes