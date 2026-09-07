AGENDA · Le Lonzac
Médiathèque : Atelier mosaïque d’Halloween Le Lonzac
mercredi 28 octobre 2026 · Le Lonzac
Informations pratiques
Le Lonzac
Médiathèque : Atelier mosaïque d’Halloween
8 Rue Bernard Ballin Le Lonzac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 09:00:00
fin : 2026-10-28 14:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Atelier de mosaïque – Tarif : 22 € par enfant – À partir de 6 ans – .
8 Rue Bernard Ballin Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 92 60 01 scdem19470@gmail.com
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English : Médiathèque : Atelier mosaïque d’Halloween
L’événement Médiathèque : Atelier mosaïque d’Halloween Le Lonzac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Contrées Vertes