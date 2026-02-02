Médiathèque Atelier musical Treignac
Entrez dnas le cercle musical et ses sonorités du monde, animé par Agnès Sniter.
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Gratuit. Sur réservation, places limitées ! .
15 avenue du général de Gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr
L’événement Médiathèque Atelier musical Treignac a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze