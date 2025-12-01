Médiathèque Au Fil de Pages Présentation des Chroniques Monistroliennes n° 50. médiathèque Monistrol-sur-Loire

Médiathèque Au Fil de Pages Présentation des Chroniques Monistroliennes n° 50.

Début : 2025-12-16 16:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

LES CHRONIQUES MONISTROLIENNES SONT ARRIVEES !

La Société d’Histoire de Monistrol sur Loire est heureuse d’annoncer la venue au monde du 50ème numéro.

114 pages de découvertes de Monistrol, de son histoire, de sa région !

médiathèque Parvis Hippolyte Fraisse Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45

English :

LES CHRONIQUES MONISTROLIENNES HAVE ARRIVED!

The Société d?Histoire de Monistrol sur Loire is delighted to announce the arrival of its 50th issue.

114 pages of discoveries about Monistrol, its history and its region!

