Médiathèque Au Fil des Pages Concert de Mélina Parvis Hippolyte Fraisse Monistrol-sur-Loire

Parvis Hippolyte Fraisse MEDIATHEQUE Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Concert de Mélina, chansons pop folk franco arméniennes.

Dans le cadre du Festival Le Chant des Sucs .

Ouvert à tous et gratuit.

Sur inscription 04 71 61 66 45

Parvis Hippolyte Fraisse MEDIATHEQUE Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45

English :

Concert by Mélina, Franco-Armenian pop-folk songs.

As part of the Le Chant des Sucs Festival.

Open to all, free of charge.

Registration: 04 71 61 66 45

German :

Konzert von Mélina, französisch-armenische Pop-Folk-Chansons.

Im Rahmen des Festivals Le Chant des Sucs .

Für alle offen und kostenlos.

Mit Anmeldung: 04 71 61 66 45

Italiano :

Concerto di Mélina, canzoni pop folk franco-armene.

Nell’ambito del Festival Le Chant des Sucs .

Aperto a tutti, gratuito.

Iscrizione obbligatoria: 04 71 61 66 45

Espanol :

Concierto de Mélina, canciones populares franco-armenias.

En el marco del Festival Le Chant des Sucs .

Abierto a todos, gratuito.

Inscripción obligatoria: 04 71 61 66 45

