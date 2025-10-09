Médiathèque Au Fil des Pages Concert de Mélina Parvis Hippolyte Fraisse Monistrol-sur-Loire
Début : 2025-10-09 18:00:00
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Concert de Mélina, chansons pop folk franco arméniennes.
Dans le cadre du Festival Le Chant des Sucs .
Ouvert à tous et gratuit.
Sur inscription 04 71 61 66 45
Parvis Hippolyte Fraisse MEDIATHEQUE Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45
English :
Concert by Mélina, Franco-Armenian pop-folk songs.
As part of the Le Chant des Sucs Festival.
Open to all, free of charge.
Registration: 04 71 61 66 45
German :
Konzert von Mélina, französisch-armenische Pop-Folk-Chansons.
Im Rahmen des Festivals Le Chant des Sucs .
Für alle offen und kostenlos.
Mit Anmeldung: 04 71 61 66 45
Italiano :
Concerto di Mélina, canzoni pop folk franco-armene.
Nell’ambito del Festival Le Chant des Sucs .
Aperto a tutti, gratuito.
Iscrizione obbligatoria: 04 71 61 66 45
Espanol :
Concierto de Mélina, canciones populares franco-armenias.
En el marco del Festival Le Chant des Sucs .
Abierto a todos, gratuito.
Inscripción obligatoria: 04 71 61 66 45
