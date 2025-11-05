Médiathèque Au Fil des Pages Escape Game Parvis Hyppolite Fraisse Monistrol-sur-Loire

Médiathèque Au Fil des Pages Escape Game

Parvis Hyppolite Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Jeu de la bombe Escape Game avec un casque de réalité virtuelle

Venez désamorcer une bombe en équipe !

A partir de 12 ans, seul ou en équipe

Sur inscription au 04 71 61 66 45

Parvis Hyppolite Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45

English :

Jeu de la bombe Escape Game with a virtual reality headset

Come and defuse a bomb as a team!

From age 12, alone or in a team

Registration on 04 71 61 66 45

German :

Bombenspiel Escape Game mit einem Virtual-Reality-Headset

Entschärfen Sie im Team eine Bombe!

Ab 12 Jahren, allein oder im Team

Nach Anmeldung unter 04 71 61 66 45

Italiano :

Gioco della bomba Gioco di fuga con cuffie per la realtà virtuale

Venite a disinnescare una bomba in squadra!

A partire dai 12 anni, da soli o in squadra

Registrazione obbligatoria al numero 04 71 61 66 45

Espanol :

Juego de bombas Juego de escape con auriculares de realidad virtual

¡Ven a desactivar una bomba en equipo!

A partir de 12 años, solo o en equipo

Inscripción obligatoria en el 04 71 61 66 45

