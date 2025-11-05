Médiathèque Au Fil des Pages Escape Game Parvis Hyppolite Fraisse Monistrol-sur-Loire
Médiathèque Au Fil des Pages Escape Game Parvis Hyppolite Fraisse Monistrol-sur-Loire mercredi 5 novembre 2025.
Médiathèque Au Fil des Pages Escape Game
Parvis Hyppolite Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Jeu de la bombe Escape Game avec un casque de réalité virtuelle
Venez désamorcer une bombe en équipe !
A partir de 12 ans, seul ou en équipe
Sur inscription au 04 71 61 66 45
.
Parvis Hyppolite Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45
English :
Jeu de la bombe Escape Game with a virtual reality headset
Come and defuse a bomb as a team!
From age 12, alone or in a team
Registration on 04 71 61 66 45
German :
Bombenspiel Escape Game mit einem Virtual-Reality-Headset
Entschärfen Sie im Team eine Bombe!
Ab 12 Jahren, allein oder im Team
Nach Anmeldung unter 04 71 61 66 45
Italiano :
Gioco della bomba Gioco di fuga con cuffie per la realtà virtuale
Venite a disinnescare una bomba in squadra!
A partire dai 12 anni, da soli o in squadra
Registrazione obbligatoria al numero 04 71 61 66 45
Espanol :
Juego de bombas Juego de escape con auriculares de realidad virtual
¡Ven a desactivar una bomba en equipo!
A partir de 12 años, solo o en equipo
Inscripción obligatoria en el 04 71 61 66 45
L’événement Médiathèque Au Fil des Pages Escape Game Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron