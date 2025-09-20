Médiathèque Blaise Cendrars : Ancienne fonderie, aujourd’hui lieu de culture Médiathèque Blaise-Cendrars Conflans-Sainte-Honorine

Médiathèque Blaise Cendrars : Ancienne fonderie, aujourd’hui lieu de culture Médiathèque Blaise-Cendrars Conflans-Sainte-Honorine samedi 20 septembre 2025.

Médiathèque Blaise Cendrars : Ancienne fonderie, aujourd’hui lieu de culture Samedi 20 septembre, 09h30 Médiathèque Blaise-Cendrars Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Avant d’accueillir les lecteurs, la Médiathèque Blaise-Cendrars abritait une fonderie. Son architecture intérieure en garde encore les traces, mémoire d’un passé industriel riche.

Médiathèque Blaise-Cendrars 5 rue Auguste-Romagne 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Romagné – Renouveau Yvelines Île-de-France 01 34 90 38 72 https://www.mediatheque-conflans.fr/

Visite libre

© Ville de Conflans