Médiathèque Blaise Cendrars : Ancienne fonderie, aujourd'hui lieu de culture

Médiathèque Blaise Cendrars : Ancienne fonderie, aujourd’hui lieu de culture Médiathèque Blaise-Cendrars Conflans-Sainte-Honorine samedi 20 septembre 2025.

Médiathèque Blaise Cendrars : Ancienne fonderie, aujourd’hui lieu de culture Samedi 20 septembre, 11h00, 16h00 Médiathèque Blaise-Cendrars Yvelines

Réservation au 01 34 90 38 72 ou par mail : mediatheque@mairie-conflans.fr

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Avant d’accueillir les lecteurs, la Médiathèque Blaise-Cendrars abritait une fonderie. Son architecture intérieure en garde encore les traces, mémoire d’un passé industriel riche.

Médiathèque Blaise-Cendrars
5 rue Auguste-Romagne
78700 Conflans-Sainte-Honorine
01 34 90 38 72
https://www.mediatheque-conflans.fr/
mediatheque@mairie-conflans.fr

Visite commentée

© Ville de Conflans