Médiathèque Cercle musical Médiathèque Treignac

Treignac

Médiathèque Cercle musical

Médiathèque 15 avenue du général de Gaulle Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Cercle musical et sonorité du monde. Animé par Agnès Sniter.

Gratuit sur réservation. .

Médiathèque 15 avenue du général de Gaulle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr

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English : Médiathèque Cercle musical

L’événement Médiathèque Cercle musical Treignac a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze