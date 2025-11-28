Médiathèque Club BD Mutzig

Médiathèque Club BD

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Pour cette soirée, Guy et Mathieu vous propose d’échanger autour de la BD d’horreur et d’épouvante afin de prolonger les frissons d’Halloween à cette fin de mois de Novembre.

Que vous soyez connaisseur ou débutant dans la BD, ce moment convivial est toujours un chouette moment pour découvrir de nouvelles perles. Et surtout, on oublie pas l’apéro !

Chacun peut aussi venir présenter des BDs qu’il a appréciées.

Entrée libre Tout public .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr

