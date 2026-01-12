Médiathèque Club culture Et si on en parlait Médiathèque municipale François Rospide Ciboure

Médiathèque Club culture Et si on en parlait

Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-13

Un club de lecture, musique et cinéma… de culture quoi ! Alors si ça vous dit de partager avec d’autres lecteurs de la médiathèque les œuvres qui vous ont émues, révoltées, transportées, rejoignez-nous !

Tout public– Sur inscription. .

+33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com

