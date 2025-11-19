MEDIATHEQUE Conférence Franck BOUYSSE Médiathèque Felletin
MEDIATHEQUE Conférence Franck BOUYSSE Médiathèque Felletin mercredi 19 novembre 2025.
Médiathèque 12 place Courtaud Felletin Creuse
Conférence Franck BOUYSSE Pour Entre toutes , éditions Albin Michel
En partenariat avec la Librairie La Licorne Aubusson
Médiathèque 12 place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 55 22 mediatheque@creuse-grand-sud.fr
