Médiathèque d’Assier lecture avec Lire à Figeac Assier

Médiathèque, Rue de la Pierre levée Assier Lot
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Lire à Figeac vous propose des lectures sur le thème de la gaité !
Irène Brunet, comédienne et metteuse en scène figeacoise, accompagne cette année les lectures de Lire à Figeac. Formée au conte, au théâtre et à la mise en scène, elle anime depuis 2012 des ateliers pour tous les publics et travaille avec des compagnies professionnelles et amateurs. Elle propose également des formations à la lecture à voix haute et accompagne parfois les lectures d’un musicien. .
Médiathèque, Rue de la Pierre levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 87 31
English :
Lire à Figeac offers readings on the theme of cheerfulness!
This year, Figeac-based actress and director Irène Brunet will be accompanying the Lire à Figeac readings
German :
Lire à Figeac bietet Ihnen Lesungen zum Thema Heiterkeit!
Irène Brunet, Schauspielerin und Regisseurin aus Figeac, begleitet dieses Jahr die Lesungen von Lire à Figeac
Italiano :
Lire à Figeac propone letture sul tema dell’allegria!
Irène Brunet, attrice e regista figeana, accompagnerà quest’anno le letture di Lire à Figeac
Espanol :
¡Lire à Figeac propone lecturas sobre el tema de la alegría!
Irène Brunet, actriz y directora de Figeac, acompañará este año las lecturas de Lire à Figeac
