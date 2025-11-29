Médiathèque d’Assier lecture avec Lire à Figeac Assier

Médiathèque d’Assier lecture avec Lire à Figeac

Lire à Figeac vous propose des lectures sur le thème de la gaité !

Irène Brunet, comédienne et metteuse en scène figeacoise, accompagne cette année les lectures de Lire à Figeac. Formée au conte, au théâtre et à la mise en scène, elle anime depuis 2012 des ateliers pour tous les publics et travaille avec des compagnies professionnelles et amateurs. Elle propose également des formations à la lecture à voix haute et accompagne parfois les lectures d’un musicien. .

English :

Lire à Figeac offers readings on the theme of cheerfulness!

This year, Figeac-based actress and director Irène Brunet will be accompanying the Lire à Figeac readings

German :

Lire à Figeac bietet Ihnen Lesungen zum Thema Heiterkeit!

Irène Brunet, Schauspielerin und Regisseurin aus Figeac, begleitet dieses Jahr die Lesungen von Lire à Figeac

Italiano :

Lire à Figeac propone letture sul tema dell’allegria!

Irène Brunet, attrice e regista figeana, accompagnerà quest’anno le letture di Lire à Figeac

Espanol :

¡Lire à Figeac propone lecturas sobre el tema de la alegría!

Irène Brunet, actriz y directora de Figeac, acompañará este año las lecturas de Lire à Figeac

