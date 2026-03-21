Médiathèque d’Assier Lecture musicale Cinq Cartes Brûlées

Médiathèque, Rue de la Pierre levée Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:50:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Mise en voix et en musique du roman de Sophie Loubière (Fleuve noir Prix Landerneau 2020) par la compagnie les Pieds bleus

Mise en voix et en musique du roman de Sophie Loubière (Fleuve noir Prix Landerneau 2020) par la compagnie les Pieds bleus.

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Médiathèque, Rue de la Pierre levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 87 31

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English :

Voice and music setting of Sophie Loubière’s novel (Fleuve noir ? Prix Landerneau 2020) by compagnie les Pieds bleus

L’événement Médiathèque d’Assier Lecture musicale Cinq Cartes Brûlées Assier a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Figeac