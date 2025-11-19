Médiathèque de Beuzeville Journée de sensibilisation et d’information contre les violences faites aux femmes et aux enfants Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Médiathèque de Beuzeville Journée de sensibilisation et d’information contre les violences faites aux femmes et aux enfants

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Début : 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19 17:00:00

2025-11-19

En lien avec la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25/11) et avec celle des droits de l’enfant (20/11), la Médiathèque de Beuzeville et de nombreux partenaires s’associent pour vous proposer une journée exceptionnelle de sensibilisation et d’information.

Les violences faites aux femmes et aux enfants, sont l’affaire de tous apprendre aux enfants les limites, savoir réagir si on est témoin, prendre confiance en soi…venez participer à cette journée !

AU PROGRAMME

PROJECTION-ÉCHANGES

Diffusion de la mini vidéo La tasse de thé et échanges sur la notion du consentement sexuel avec Khalissa, juriste au CIDFF* Eure,

En continu film de quelques minutes

JOUONS POUR APPRENDRE

· Jeu de questions-réponses autour de la vie affective et relationnelle animé par Charly animateur jeunesse de la CCPHB et Emmanuelle, sage-femme au CPP*

En continu

· Quiz destiné aux enfants sur la Convention internationale des droits de l’enfant avec l’association Enfance & Partage

En continu

ÊTRE INFORMÉ.E POUR AGIR

Rencontre avec Patrick, délégué du Défenseur des droits, sur les droits de l’enfant en matière de protection, de santé, d’éducation, de justice

En continu

LE BIEN-ÊTRE POUR PRENDRE CONFIANCE

Deux ateliers bien-être animés par des membres du CMS*

· Soin socio-esthétique des mains avec Aude, assistante sociale

· Massage du dos en posture assise avec Peggy, sage-femme

En continu

LIRE POUR COMPRENDRE

Sélection de livres, d’albums, de films, de témoignages, à lire sur place ou à emprunter

ANIMATIONS GRATUITES en accès libre .

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39

English : Médiathèque de Beuzeville Journée de sensibilisation et d’information contre les violences faites aux femmes et aux enfants

In conjunction with the International Day for the Elimination of Violence against Women (11/25) and the International Day for the Rights of the Child (11/20), the Beuzeville Media Library and its many partners are joining forces to offer you an exceptional day of awareness-raising and information.

German :

In Verbindung mit dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (25.11.) und dem Tag der Kinderrechte (20.11.) bieten Ihnen die Mediathek von Beuzeville und zahlreiche Partner gemeinsam einen außergewöhnlichen Tag der Sensibilisierung und Information an.

Italiano :

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25/11) e della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20/11), la Mediateca di Beuzeville e i suoi numerosi partner uniscono le forze per offrire una giornata eccezionale di sensibilizzazione e informazione.

Espanol :

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25/11) y del Día Internacional de los Derechos del Niño (20/11), la Mediateca Beuzeville y sus numerosos colaboradores se unen para ofrecerle una jornada excepcional de sensibilización e información.

