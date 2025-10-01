Médiathèque de Carantec Bébés lecteurs Médiathèque de Carantec Carantec

Médiathèque de Carantec Bébés lecteurs Médiathèque de Carantec Carantec mercredi 1 octobre 2025.

Médiathèque de Carantec Bébés lecteurs

Médiathèque de Carantec Carantec Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 09:30:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

C’est la rentrée pour les bébés lecteurs à la médiathèque ! Rendez-vous le mercredi 1er octobre à 9h30.

Nous accueillons les enfants de moins de 3 ans avec leur(s) parent(s) ou leur assistante maternelle pour un moment de partage et de découverte autour du livre pour les tout-petits.

Venez découvrir le livre sous toutes ses formes, accompagné de petites comptines et de bonne humeur !

Gratuit Accessible à tous .

Médiathèque de Carantec Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque de Carantec Bébés lecteurs Carantec a été mis à jour le 2025-09-23 par OT BAIE DE MORLAIX