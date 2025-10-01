Médiathèque de Carantec Bébés lecteurs Médiathèque de Carantec Carantec
mercredi 1 octobre 2025, 9h30
C’est la rentrée pour les bébés lecteurs à la médiathèque ! Rendez-vous le mercredi 1er octobre à 9h30.
Nous accueillons les enfants de moins de 3 ans avec leur(s) parent(s) ou leur assistante maternelle pour un moment de partage et de découverte autour du livre pour les tout-petits.
Venez découvrir le livre sous toutes ses formes, accompagné de petites comptines et de bonne humeur !
Gratuit Accessible à tous .
