Médiathèque de Carantec Bébés lecteurs

Médiathèque de Carantec Carantec Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 09:30:00

fin : 2025-12-03 10:00:00

Date(s) :

2025-12-03

La Médiathèque de Carantec accueille les enfants de moins de 3 ans à la médiathèque avec leur(s) parent(s) ou leur assistante maternelle pour un moment de partage et de découverte autour du livre pour les tout-petits.

La découverte du livre sous toutes ses formes, petites comptines et bonne humeur sont au rendez-vous!

C’est gratuit et sans inscription .

Médiathèque de Carantec Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17

English :

L’événement Médiathèque de Carantec Bébés lecteurs Carantec a été mis à jour le 2025-11-27 par OT BAIE DE MORLAIX