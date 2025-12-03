Médiathèque de Carantec Bébés lecteurs Médiathèque de Carantec Carantec
Début : 2025-12-03 09:30:00
fin : 2025-12-03 10:00:00
2025-12-03
La Médiathèque de Carantec accueille les enfants de moins de 3 ans à la médiathèque avec leur(s) parent(s) ou leur assistante maternelle pour un moment de partage et de découverte autour du livre pour les tout-petits.
La découverte du livre sous toutes ses formes, petites comptines et bonne humeur sont au rendez-vous!
C’est gratuit et sans inscription .
