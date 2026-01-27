Médiathèque de Carantec Bébés lecteurs

Médiathèque de Carantec Carantec Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 09:30:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

La Médiathèque de Carantec accueille les enfants de moins de trois ans avec leur(s) parent(s) ou leur assistante maternelle pour un moment de partage et de découverte autour du livre pour les tout-petits.

Des albums et des comptines pour les 0-3 ans lors d’un moment privilégié à la médiathèque.

Gratuit Ouvert aux parents et assistantes maternelle, sans inscription et gratuit. .

Médiathèque de Carantec Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque de Carantec Bébés lecteurs

L’événement Médiathèque de Carantec Bébés lecteurs Carantec a été mis à jour le 2026-01-27 par OT BAIE DE MORLAIX