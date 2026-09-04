Médiathèque de Carantec : Bébés lecteurs Médiathèque de Carantec Carantec
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque de Carantec · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Médiathèque de Carantec : Bébés lecteurs
Médiathèque de Carantec Carantec Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 09:30:00
fin : 2026-10-14 10:00:00
Date(s) :
2026-10-14 2026-11-04 2026-12-02
La médiathèque de Carantec accueille les enfants de moins de 3 ans à la médiathèque avec leur(s) parent(s) ou leur assistante maternelle pour un moment de partage et de découverte autour du livre pour les tout-petits.
La découverte du livre sous toutes ses formes, petites comptines et bonne humeur sont au rendez-vous!
Tous les premiers mercredi du mois de 9h30 à 10h, sauf vacances scolaires.
Gratuit et sans inscription .
Médiathèque de Carantec Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17
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English :
L’événement Médiathèque de Carantec : Bébés lecteurs Carantec a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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