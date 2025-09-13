Médiathèque de Chassal-Molinges Accueil privilégié Médiathèque Chassal-Molinges

Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

CHASSAL-MOLINGES ACCUEIL PRIVILÉGIÉ

Rendez-vous le samedi 13 septembre à 10h, à la médiathèque de Chassal-Molinges.

« Si le Haut-Jura m’était conté fêtes, sports, vie d’autrefois ». Projection proposée par la Cinémathèque des Monts Jura. Cet accueil vise à se familiariser avec la médiathèque, bénéficier de conseils lecture en toute convivialité…

Ouvert aux personnes de plus de 60 ans

Sur réservation .

Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

