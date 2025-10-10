Médiathèque de Chassal-Molinges Permanence Conseiller numérique Médiathèque Chassal-Molinges
Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura
Gratuit
Début : 2025-10-10 09:30:00
fin : 2025-10-10 12:00:00
2025-10-10
Vendredi 10 octobre de 9h30 à 12h
Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur Internet, à utiliser votre messagerie…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou
un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.
Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques du territoire pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique. .
