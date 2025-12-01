Médiathèque de Chassal-Molinges Permanence Conseillère numérique Médiathèque Chassal-Molinges

Médiathèque de Chassal-Molinges Permanence Conseillère numérique

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges

Vendredi 12 décembre de 9h30 à 12h

Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur Internet, à utiliser votre messagerie…

Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.

Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques du territoire pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique. .

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

