Médiathèque de Chassal-Molinges Permanence Conseillère numérique Médiathèque Chassal-Molinges

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura

Début : 2025-12-12 09:30:00
fin : 2025-12-12 12:00:00

2025-12-12

Vendredi 12 décembre de 9h30 à 12h

Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur Internet, à utiliser votre messagerie…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.
Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques du territoire pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique.   .

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté 

