Médiathèque de Chassal-Molinges Projection Médiathèque Chassal-Molinges

Chassal-Molinges

Médiathèque de Chassal-Molinges Projection

Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude CHASSAL-MOLINGES PROJECTION

Vendredi 29 mai 20h

Projection d’un film de Jean Perretier consacré au Rajasthan, proposant une immersion dans une Inde riche en contrastes et en rencontres.

Ouvert à toutes et tous. .

Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 27

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English : Médiathèque de Chassal-Molinges Projection

L’événement Médiathèque de Chassal-Molinges Projection Chassal-Molinges a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)