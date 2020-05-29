Médiathèque de Chassal-Molinges Projection Médiathèque Chassal-Molinges
Médiathèque de Chassal-Molinges Projection Médiathèque Chassal-Molinges vendredi 29 mai 2026.
Chassal-Molinges
Médiathèque de Chassal-Molinges Projection
Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude CHASSAL-MOLINGES PROJECTION
Vendredi 29 mai 20h
Projection d’un film de Jean Perretier consacré au Rajasthan, proposant une immersion dans une Inde riche en contrastes et en rencontres.
Ouvert à toutes et tous. .
Médiathèque 4B Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 27
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English : Médiathèque de Chassal-Molinges Projection
L’événement Médiathèque de Chassal-Molinges Projection Chassal-Molinges a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)