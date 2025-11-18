Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Médiathèque Chassal-Molinges

Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble

Médiathèque 4 Bis Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura

Gratuit

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

2025-11-18

Rendez-vous le mardi 18 novembre à 18h, à la Médiathèque de Chassal-Molinges.

Les bénévoles de la médiathèque proposent un temps de partage convivial autour des lettres et des mots de la langue française. Un rendez-vous qui compte triple !

À partir de 11 ans .

Médiathèque 4 Bis Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 27

