Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Médiathèque Chassal-Molinges

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-16 18:00:00
fin : 2025-12-16 20:00:00
2025-12-16
Rendez-vous le mardi 16 décembre à 18h à Chassal-Molinges.
Un moment chaleureux autour des lettres et des mots, animé par les bénévoles de la médiathèque. Un rendez-vous qui compte triple !
À partir de 11 ans. .
Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 27
