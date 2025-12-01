Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Médiathèque Chassal-Molinges

Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 18:00:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude CHASSAL-MOLINGES SOIRÉE SCRABBLE

Rendez-vous le mardi 16 décembre à 18h à Chassal-Molinges.

Un moment chaleureux autour des lettres et des mots, animé par les bénévoles de la médiathèque. Un rendez-vous qui compte triple !

À partir de 11 ans. .

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 27

English : Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble

L’événement Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Chassal-Molinges a été mis à jour le 2025-11-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)