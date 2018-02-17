Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Médiathèque Chassal-Molinges

Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura

Début : 2026-02-17 18:00:00

fin : 2026-02-17 20:00:00

2026-02-17

Mardi 17 février 18h

Un moment convivial autour des lettres et des mots, animé par les bénévoles de la médiathèque.

À partir de 11 ans. .

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 27

