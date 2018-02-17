Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Médiathèque Chassal-Molinges
Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Médiathèque Chassal-Molinges mardi 17 février 2026.
Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble
Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 18:00:00
fin : 2026-02-17 20:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude CHASSAL-MOLINGES SOIRÉE SCRABBLE
Mardi 17 février 18h
Un moment convivial autour des lettres et des mots, animé par les bénévoles de la médiathèque.
À partir de 11 ans. .
Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble
L’événement Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Chassal-Molinges a été mis à jour le 2026-01-31 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)