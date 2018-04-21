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Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Médiathèque Chassal-Molinges

Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Médiathèque Chassal-Molinges mardi 21 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 4 Rue des Écoles

Ville : 39360 Chassal-Molinges

Département : Jura

Début : 2026-04-21T18:00:00

Fin : 2026-04-21T20:00:00

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chassal-Molinges

Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:00:00
fin : 2026-04-21 20:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble

Mardi 21 avril à 18h

Les bénévoles proposent un temps de partage convivial autour des lettres et des mots.
Un rendez-vous qui compte triple !
À partir de 11 ans   .

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69 

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English : Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble

L’événement Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Chassal-Molinges a été mis à jour le 2026-03-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)