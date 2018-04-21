Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Médiathèque Chassal-Molinges
Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Médiathèque Chassal-Molinges mardi 21 avril 2026.
Chassal-Molinges
Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble
Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:00:00
fin : 2026-04-21 20:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble
Mardi 21 avril à 18h
Les bénévoles proposent un temps de partage convivial autour des lettres et des mots.
Un rendez-vous qui compte triple !
À partir de 11 ans .
Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
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English : Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble
L’événement Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Chassal-Molinges a été mis à jour le 2026-03-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)