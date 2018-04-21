Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Médiathèque Chassal-Molinges

Chassal-Molinges

Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:00:00

fin : 2026-04-21 20:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble

Mardi 21 avril à 18h

Les bénévoles proposent un temps de partage convivial autour des lettres et des mots.

Un rendez-vous qui compte triple !

À partir de 11 ans .

Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble

L’événement Médiathèque de Chassal-Molinges Soirée Scrabble Chassal-Molinges a été mis à jour le 2026-03-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)