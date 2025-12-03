Médiathèque de Javron-les-Chapelles

Place Georges Morin Javron-les-Chapelles Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Atelier Quilling sur de thème de Noël avec Anna Madra

Atelier Quilling sur le thème de Noël organisé par le réseau lecture de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs avec Anna Madra.

Anna Madra, installée depuis quelques année à Villaines-La-Juhel est céramiste et professeure d’arts plastiques. Dans son atelier elle enseigne aux enfants et aux adultes comment créer des objets uniques pour la maison et le jardin. Elle maîtrise de nombreuses techniques artistiques, dont le quilling , cet art très ancien qui consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes. En assemblant les éléments ensemble, on obtient de jolis décors en trois dimensions.

Atelier à partir de 8 ans sur inscription. .

Place Georges Morin Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire mediatheque@cc-montdesavaloirs.fr

English :

Christmas-themed Quilling workshop with Anna Madra

German :

Quilling-Workshop zum Thema Weihnachten mit Anna Madra

Italiano :

Laboratorio di Quilling a tema natalizio con Anna Madra

Espanol :

Taller de Quilling navideño con Anna Madra

L’événement Médiathèque de Javron-les-Chapelles Javron-les-Chapelles a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs