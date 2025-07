Journée étoilée avec le planétarium mobile ! Automne de la science 2025 Médiathèque de la Canopée Paris

Journée étoilée avec le planétarium mobile ! Automne de la science 2025 Médiathèque de la Canopée Paris samedi 27 septembre 2025.

La tête dans les étoiles, petits et grands vont pouvoir observer en famille ou entre amis les constellations les plus célèbres, et en apprendre plus sur l’infiniment grand !

Vers l’infini et au-delà !!!

Entrée gratuite, places limitées, réservation d’un créneau obligatoire: à 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30

Pour tous, à partir de 6 ans

Certains créneaux seront accessible aux publics sourds grâce à la présence d’interprètes LSF: 10h, 11h, 12h.

Venez admirer les étoiles en pleine journée ! Grâce au planétarium mobile de l’université de Cergy et ses équipes de médiation, découvrez les observations qui ont permises à l’humanité de comprendre sa place dans l’Univers ! Et comment le mot planète a évoluer au fil des découvertes et des progrès technologiques …

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h00 à 17h30

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee